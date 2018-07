Et wier déi éischte Kéier, datt den tierkesche President nom Putschversuch a sengem Land op offiziell Visitt an Däitschland wier.

© AFP (Archiv)

Den tierkesche President soll am Hierscht op Staatsvisite an Däitschland komm. Wéi et an den däitsche Medien heescht, géif de Recep Tayip Erdogan viraussiichtlech Enn September erwaart. Iwwert de geneeën Datum géif awer nach verhandelt ginn. Den tierkesche President war schonn dacks fir offiziell Visitten an Däitschland. Säin Deplacement am September wier deen éischten zanter der gescheiterter Putschtentative virun zwee Joer.