Am Texas sinn an der Stad Robstown op d'mannst 5 Persounen an engem Altersheem erschoss ginn. Ënnert den Affer sinn 3 Pensionären, zwee Männer an engem Fra. Méi spéit wieren nach d'Läiche vun zwee weidere Männer fonnt ginn. D'Altersheem am Golf vu Mexiko war wéinst dem Tëschefall evakuéiert ginn.