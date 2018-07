Ënner anerem d'Nach-Regierungspartei fuerdert Neiwalen. Et wëll een datt gutt Resultat vum fréiere Cricket-Profi Imran Khan net unerkennen.

De Khan hat sech schonn en Donneschdeg als Gewënner vun der Wal deklaréiert. © AFP

Am Pakistan gëtt et fatzege Sträit iwwert d'Resultat vun de Parlamentswale vun e Mëttwoch. D'Walkommissioun huet de fréiere Cricket-Star Imran Khan e Freideg als Vainqueur deklaréiert, ma eng ganz Partie aner Parteie kennen d'Resultat net un. Ënnert anerem d'Regierungspartei PML-N, déi d'Wale verluer huet, schwätzt vu Manipulatioun. D'Parteie fuerderen, datt nei gewielt gëtt. Dem Imran Khan seng Partei huet mat 114 Sëtz am Parlament iwwerraschend staark ofgeschnidden, ass awer op e Koalitiounspartner ugewisen.