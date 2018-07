Et ass knapp zwee Méint no der Regierungsformatioun déi éischt schwéier Defaite fir déi spuenesch Minoritéitsregierung.

De spuenesche Premierminister Pedro Sanchez © AFP (Archiv)

Eng däitlech Majoritéit vun den Deputéierten huet der Regierung vum Premier Pedro Sanchez hir Defizitprevisioune vun 2,7% refuséiert. D'Regierung wollt liicht eropgoen, fir sech méi Sputt bei den Depensen ze ginn. De Vott ass zwar net contraignant a weist awer, datt de Sanchez et schwéier kéint kréien, fir an den nächste Joren ouni eege Majoritéit am Parlament ze regéieren.



De Pedro Sanchez huet no engem Mësstrauensvote géint säi Virgänger Mariano Rajoy de Poste vum Regierungschef iwwerholl.