D'Bëschbränn a Kalifornien hunn zwee Mënscheliewe gefuerdert. Zanter Deeg sinn e puer Dausend Pompjeeën am Gaangen, fir ze probéieren, fir d'Flamen un der Westküst an de Grëff ze kréien. Zéngdausende Leit hu missen hiert Doheem verloossen.



Op d'mannst 65 Gebaier goufe bis ewell zerstéiert. Donieft sinn och schonn iwwer 17.000 Hektar Land verbrannt. Am schlëmmsten ass d'Situatioun net wäit ewech vum Yosemite-Nationalpark. Do ass d'Feier scho virun zwou Wochen ausgebrach a war bis e Freideg grad mol zu 30 Prozent geläscht. De beléiften Nationalpark soll, wéi et ausgesäit, eréischt den 3. August nees fir d'Visiteuren seng Dieren opmaachen.