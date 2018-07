An der Lorraine forméiert sech Protest géint d'Implantatioun vun der Steewollfabréck Knauf. Knauf hat jo och hei am Land an de leschte Méint scho fir vill Diskussioune gesuergt. Et huet sech eng Biergerinitiative mam Numm "Stop Knauf Illange" forméiert. Illange, dat ass den Numm vun der Industriezon, op där d'Fabréck sech installéiere wëll.



Wéi et am Républicain Lorrain heescht, huet de Collectif ënnert anerem schonn de Sous-Préfet vun Diddenuewen interpelléiert, well déi ëffentlech Enquête tëscht dem 23. August an dem 21. September ze kuerz fir sou en héich komplexen techneschen Dossier wier. D'Biergeriniative hätt sech och Informatioune vun de Gemenge Suessem an Déifferdeng besuergt, déi weise géifen, datt d'Fabréck bedenklech fir d'Ëmwelt an d'Gesondheet vun de Leit wier. De Steewollfabrikant sollt sech u sech jo an dësen zwou Gemengen néierloossen.



D'Autorisatiounsprozeduren a Frankräich si fir den Ament nach net ofgeschloss. An den nächste Woche soll sech déi regional Ëmweltverwaltung fir d'Regioun Grand Est positionéieren.