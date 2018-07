© AFP (Archiv)

Um Fluchhafe vu München hat de Moien géint 6.45 Auer den Terminal 2 misse geraumt ginn, well eng Persoun, déi net do sollt sinn, onkontrolléiert an de Sécherheetsberäich erakomm war. D'Police huet doropshin no der Persoun gesicht. An engem éischter Phase goufen dunn Deeler, dee fir Flich an de Schengenraum, nees opgemaach, ma an den anere Beräicher gouf nach no der Fra gesicht. Kuerz viru Mëtteg ass den Terminal dunn nees komplett opgaangen.



Duerch den Asaz vun de Poliziste koum et zu Retarden op enger Rëtsch vu Vollen. Well a Bayern haut eréischt d'Summervakanz ugefaangen huet, sinn dëser Deeg mat am meeschte Leit um zweetgréisste Fluchhafen an Däitschland ënnerwee.



De Problem um Münchener Fluchhafen huet och Auswierkungen op Volle vum Findel dohin, respektiv ëmgedréint. Esou goufen zum Besipill de Lufthansa-Vol vu München op de Findel vun 9.25 Auer an de Lufthansa-Vol vum Findel op München vun 10 Auer gestrach an ass de Luxair-Vol vu München op de Findel, deen um 10.10 Auer hei lande sollt, mat iwwer véier Stonne Verspéidung uginn.