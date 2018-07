Um Freideg war e klenge Fliger an de Schwäizer Alpen erofgefall, e Samschdeg dunn een an de franséischen Ardennen.

© AFP (Archiv)

4 Doudeger: Dat ass de Bilan vun engem Fligeraccident an de Schwäizer Alpen. De klenge Fliger, deen déi 4 Leit u Bord hat, war e Freideg de Mëtten zu Sion am Kanton Valais fortgeflunn. D'Maschinn vum Typ Robin ass dono aus Grënn, déi nach ze kläre bleiwen, an enger Héicht vu ronn 3.300 Meter beim Mont-Durand-Gletscher erofgefall. D'Läiche vum Pilot a sengen 3 Passagéier goufen eng 150 Meter drënner fonnt.

No bei Charleville-Mézières an de franséischen Ardenne sinn dann e Samschdeg de Moien zwee Leit bei engem Accident mat engem klenge Fliger ëm d'Liewe komm. De Pilot an ee vun den am Ganzen 3 Passagéier hunn de Crash net iwwerlieft, am Géigesaz zu zwee anere Leit an der Maschinn. Déi hätt beim Start e Problem mam Motor gehat. De Pilot hätt doropshi wëllen d'Kéier maachen, wär awer net laanscht d'Spëtzt vun engem Bam komm.