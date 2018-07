Zéngdausende Leit sinn a Russland an de gréissere Stied op d’Strooss gaangen, fir géint eng Hausse vum Pensiounsalter ze demonstréieren.

D’Regierung wëll d’Limitte nämlech bis d’Joer 2034 an Etappen eropsetzen. Esou sollen d’Männer da bis 65 Joer schaffe goen, am Plaz vu 60 Joer. Bei de Frae soll de Pensiounsalter op 63 Joer gehéicht ginn. Engem Sondage no wieren 90 Prozent vun de Russe géint esou eng Reform.

D’Roserei bei de Bierger schéngt grouss ze sinn, virun allem och, well vill vun hinnen net mat enger Erhéijung vum Pensiounsalter gerechent hunn, mee mat enger Hausse vun hirer Pensioun selwer.