Domadder duerf de Mann och keng ëffentlech Mandater méi ausüben, heescht et aus dem Vatikan. Am Juni hat sech de fréieren 87 Joer ale Äerzbëschof vu Washington entsat driwwer gewisen, datt hie Mëssbrauch virgehäit kritt, an huet betount, hie wier onschëlleg. Allerdéngs goufen d’Virwërf an enger Enquête als glafwierdeg klasséiert.