Internat.: Am meeschte gelies

En Haus op Lombok © AFP

Op der indonesescher Touristeninsel Lombok si bei engem Äerdbiewen op d'mannst 10 Persounen ëm d'Liewe komm. Ronn 40 solle blesséiert gi sinn. Et géif ee nach vu weideren Affer ausgoen, huet déi zoustänneg Autoritéit fir de Katastropheschutz gemengt. D'Äerdbiewe war e Samschdeg Owend an hat eng Stäerkt vun 6,4. Allerdéngs gouf et keng Tsunami-Warnung.