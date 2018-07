© AFP

Eng jonk Palestinenserin, déi an Israel 8 Méint laang am Prisong souz, well si een israeleschen Zaldot an d'Gesiicht geschloe hat, koum e Sonndeg nees op fräie Fouss. D'Meedche vu 17 Joer war vun de Palestinenser fir seng Aktioun geféiert ginn.



Am Dezember zejoert gouf et festgeholl, e puer Deeg nodeems et handgräiflech gi war. Am engem Video, deen um Internet d'Ronn gemaach huet, gesäit een zwee israelesch Zaldoten, déi sech am Haff vum Familljenhaus ophalen. An zwee Meedercher, déi op d'Zaldote lass ginn.





E Sonndeg de Moien goufen d'Ahed Tamimi a seng Mamm, déi nom Tëschefall och eng Prisongsstrof krut, op ee Kontrollposten an d'Westjordanland bruecht, wou d'Famill wunnt.