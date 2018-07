Am Katar hu sech Vertrieder vun den radikalislameschen Taliban an den USA getraff.

© AFP (Archiv)

Eng US-Delegatioun soll dës Woch Vertrieder vun den radikalen Taliban an der Haaptstad vum Katar zu Doha gesinn hunn, fir hei iwwert ee méigleche Friddensprozess am Afghanistan ze schwätzen. Elo hunn d'Taliban dës Nouvelle confirméiert an erwaarde sech gutt Resultater. Vun der amerikanescher Regierung allerdéngs gouf et weder een Dementi, nach eng Confirmatioun.

An den Diskussioune soll et der "New York Times" no drëms gaange sinn, een Enn vum Krich am Afghanistan ze fannen. D'Trump-Administratioun hätt dofir hir wichtegst Diplomaten drop ugesat an direkt Negociatioune mat den Islamisten ze goen. Domadder änneren d'Amerikaner hir Politik vis-à-vis vun der radikaler Gruppéierung. Bis ewell sollt déi den USA no direkt mat der afghanescher Regierung verhandelen, well d'USA keng Gespréicher eleng féiere wollten.