© AFP (Archiv)

"Et muss eng europäesch Léisung fonnt ginn" fuerdert Spuenien. Am Land si bannent de leschten zwee Deeg 1.200 Flüchtlinge mat Booter ukomm. Et géif sech hei ëm ee Problem vun Europa handelen, esou de spueneschen Inneminister Grande-Malaska, deemno misst et och eng europäesch Léisung ginn. Den Inneminister sot dëst wärend enger Pressekonferenz am Kader vun enger Visitt am Süde vum Land, wou hie sech ee Bild vum Accueil vun de Migrante maache wollt.

Un déi viregt Regierung war et d'Kritik, datt déi ze wéineg gemaach hätt, fir dem Afflux u Flüchtlinge Meeschter ze ginn.