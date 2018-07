Enger Ausso vum tierkesche President no kéint esou e Sommet de 7. September ofgehale ginn.

Internat.: Am meeschte gelies

E kurdesche Kämpfer hëlt e Fändel vum IS an der Stad Tabqa erof, © AFP (Archiv)

D'Tierkei wëll zesumme mat Däitschland, Russland a Frankräich Ufank September iwwert d’Situatioun a Syrien an am Noen Osten beroden. Wéi den tierkesche President Erdogan enger tierkescher Zeitung géintiwwer erkläert huet, wier esou ee Sommet an der Maach fir de 7. September. Nach hunn déi concernéiert Regierunge sech nach net ëffentlech dozou positionéiert.