Op der A3 bei Nürnberg an Däitschland sinn um Samschdeg den Owend bei engem uergen Accident eng Mamm an hir Duechter am Auto verbrannt.

Nieft den 2 Affer goufe 4 weider Persoune uerg verwonnt. Zum Accident war et komm, wéi eng Automobilistin, wuel mat héijer Vitess, an d'Enn vun engem Stau gerannt war. Doropshi waren zwee Ween anenee gedréckt ginn, déi direkt ugefaangen hu mat brennen. D'Affer vu 17 an 43 Joer goufen an hirem Gefier ageklemmt a koumen net méi eraus.