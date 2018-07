De Robert Mugabe, Ex-President vu Simbabwe, huet erkläert, dass hie bei de Presidentewalen am afrikanesche Land net fir säin Nofolger stëmme géif.

De 94 Joer ale Mugabe war am November no 30 Joer un der Muecht ofgesat ginn. De Mann sot, woubäi een net weess, ob dat ironesch gemengt war oder net, dass et fir d'éischt eng laang Lëscht vu Kandidate fir de Presidenteposte géif ginn; hie kéint awer net fir déi Leit stëmmen, déi hie schlecht behandelt hätten.