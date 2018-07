© AFP (Archiv)

D'Ongléck huet sech tëscht der Konrad-Adenauer-Bréck an der Römerbrücke ofgespillt. Wéi den Trierischer Volksfreund schreift, konnt dee 27 Joer ale Mann bis e Sonndeg den Owend net fonnt ginn. Ënnert anerem de Rettungshelikopter vun der Air Rescue war am Asaz, fir nom Mann ze sichen. Am Waasser hunn d'Pompjeeë vun Tréier an Daucher nom Vermësst gesicht, allerdéngs ouni Succès.