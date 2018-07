© AFP

Engem leschten offizielle Bilan no hunn d'Bëschbränn a Griicheland op d'mannst 91 Doudesaffer gefuerdert. Nach ëmmer gi 25 Persoune vermësst. Dee Chiffer hunn déi griichesch Pompjeeë bekannt ginn.



Eng ganz Partie Läiche konnte bis haut net identifizéiert ginn. D'Pompjeeë ginn dovun aus, dass dat nach e puer Deeg kann daueren. Et ass dann och méiglech, dass déi Vermëssten ënnert deenen 28 Persounen sinn, déi bis ewell net konnten identifizéiert ginn. Ënnert den Doudesaffer sinn och en ganz Partie Kanner souwéi véier auslännesch Touristen.



D'Feier war d'lescht Woch e Méindeg an der Regioun ronderëm d'Hafestad Rafina ëstlech vun Athen ausgebrach. D'Justiz huet eng Enquête an d'Weeër geleet. Déi griichesch Autoritéite gi vu Brandstëftung aus. Bei dëser Katastroph koumen esou vill Leit ëm d'Liewen, wéi bei kengem anere Feier an Europa am 21. Joerhonnert. Antëscht gëtt et och ëmmer méi Kritik un d'Adresse vun den zoustännegen Autoritéiten. D'Oppositioun huet der Regierung virgeheit, am Ufank probéiert ze hunn, de Verloscht vu Mënscheliewen erofzespillen.