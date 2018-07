An dräi verschiddenen Tëschefäll an den Alpen sinn um Sonndeg véier Leit gestuerwen.

© AFP (Archiv)

An de franséischen Alpen sinn e Sonndeg während verschiddenen Accidenter véier Alpinisten ëm d'Liewe komm. Wéi et vum zoustännege Parquet heescht, ass e 40 Joer alen Italiener am Departement Hautes-Alpes um Mont Pelvoux, op 3.000 Meter Héicht verongléckt. Fir de Mann koum all Hëllef ze spéit.



An där selwechter Regioun sinn zwou franséisch Frae vun 48 a 54 Joer ëm d'Liewe komm, wéi si mat hirem Guide ënnerwee waren. De Mann war mat deenen zwou Fraen ugeseelt. Wéi hie probéiert huet sech un engem Fiels ze sécheren, ass dësen ofgebrach. De Guide selwer huet blesséiert iwwerlieft. Donieft ass och um Mont Blanc e jonke franséischen Alpinist déidlech verongléckt. D'Ëmstänn vum Accident sinn nach net gekläert.