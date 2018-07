© Input Presse

Éischten Informatiounen no ware béid Männer an engem gréissere Grupp vu Biker ënnerwee an Direktioun Tréier, wéi et zu der Chute koum. Si sinn aus nach ongekläerter Ursaach vun der Strooss ofkomm a gefall. Ee Motocyclist gouf méi uerg, ee méi liicht verwonnt.D'Autobunn huet wärend dem Rettungsasaz vun der Grenz zu Lëtzebuerg u misse gespaart ginn. Am Asaz war nieft der Lëtzebuerger Air Rescue, e puer Ambulanzen an d'Police vun Tréier.