Bei engem Busaccident e Méindeg am Vietnam sinn op d'mannst 13 Mënschen ëmkomm. 4 weider Persounen hu sech dobäi liewensgeféierlech blesséiert. Am Bus souz eng Hochzäitsgesellschaft, de Mann dee bestuet gouf, huet den Tëschefall net iwwerlieft.



D'Gefier war no un der Vakanzendestinatioun Hoi An an de fréie Moiesstonne frontal mat engem Camion zesummegeknuppt. D'Ermëttlunge vun der Police fir d'Grënn vum Accident si schonn ageleet ginn.