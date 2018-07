No Attack zu Münster Véiert Doudesaffer no 4 Méint am Spidol gestuerwen

Knapp véier Méint no der Amokfaart am däitsche Münster gëtt et weidert Doudesaffer. En Hollänner vu 56 Joer ass an der Klinik u senge Blessure verscheet.

Vun RTL