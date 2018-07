© AFP

E Méindeg gouf den offiziellen Ofschlossrapport zu Kuala Lumpur presentéiert, do huet et geheescht, datt een de Grond fir de Virfall net erausfonnt hätt. Déi Hannerbliwwe vu Passagéier a vun der Crew hu sech enttäuscht gewisen.



© AFP



D'Boeing 777 vun der Malaysian Airlines war am Mäerz 2014 spurlos verschwonnen. U Bord waren 239 Mënschen.



Wou de Fliger erofgefall ass, ass och net kloer. Et goufen awer eenzel Debrise vun der Maschinn u verschidde Küste ronderëm den Indeschen Ozean ugeschwemmt.



© AFP