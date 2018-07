© SAUL LOEB / AFP

Och beim Konflikt tëscht den USA an dem Iran soll elo mol den Dialog an d'Spill kommen. Den US-President Donald Trump huet sech bereet erkläert fir den iranesche President Hassan Ruhani ze treffen.Bei enger Pressekonferenz am Wäissen Haus huet den US-President ënnerstrach, dass dës Entrevue net u Konditioune gebonne wier an dass een sech gär op en Dialog géif aloossen, wann dat vum Iran gewënscht gëtt. Den Donald Trump géif un Entrevuë gleewen, virun allem wann et ëm Krich géing goen.Haaptpunkt bei den Diskussioun dierft ouni Zweiwel d'Atom-Ofkommes mam Iran sinn, sollt et dann, zu engem Treffe kommen. Confirméiert gouf nach näischt.