Den Alexandre Benalla zesumme mam Emmanuel Macron. © AFP

An der sougenannter Affär Benalla muss sech déi franséisch Regierung en Dënschdeg direkt zwee Mësstrauensvotte stellen. D'Oppositioun an der Assemblée Nationale léisst separat iwwert allkéiers ee Mësstrauensvotte ofstëmmen. D'Aussiicht op e Succès ass esou gutt wéi ausgeschloss, well d'Oppositiounsparteien am Parlament zesummen net genuch Stëmme fir déi néideg Majoritéit beienee kréien.



D'Oppositioun kënnt zesummen op 166 Deputéiert. Souguer wann och dee rietspopulistesche Rassemblement National vun der Marine Le Pen, wéi annoncéiert, fir déi zwee Mësstrauensvotte stëmmt, gëtt déi néideg Majoritéit vun 289 Stëmmen net erreecht. Trotz allem huet d'Oppositioun op dëse Mësstrauensvotte bestanen, fir virun der Summervakanz nach en Zeechen ze setzen.



Déi franséisch Justiz huet iwwerdeems eng weider Enquête an der Affär Benalla an d'Wee geleet. Wéi de Parquet zu Paräis bekannt ginn huet, sollen de fréiere Sécherheetsbeamten Alexandre Benalla an e Mataarbechter vun der Regierungspartei La République en Marche während enger Demonstratioun den 1. Mee nach méi brutal gehandelt hunn, wéi an engem Video ze gesinn ass, den d'Zeitung Le Monde virun e puer Deeg publizéiert hat. Zwee Demonstranten soten, ass si an engem Park am Zentrum vu Paräis brutal attackéiert gi wieren.