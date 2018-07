X

A Kalifornien kämpfen d'Pompjeeën nach ëmmer géint eng Dosen Bëschbränn, déi duerch déi extrem Hëtzt an Dréchent ausgeléist goufen. Et goufen elo éischt Succèsen, fir d'Feier ënner Kontroll ze kréien. Ee vun de gréisste Bränn konnt antëscht op 20% reduzéiert ginn. D'Awunner hunn eng éischte Kéier nees duerfen zeréck an hir Haiser.



Duerch d'Feier koume bis ewell sechs Mënschen ëm d'Liewen, iwwer 700 Gebaier goufen zerstéiert. No Donnéeë vun de Pompjeeë brennt et den Ament op 17 Plazen a Kalifornien. Ronn 50.000 Leit hunn hir Haiser musse verloossen.