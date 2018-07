Déi iwwer 500 Wanderer, déi no engem Äerdbiewen op der indonesescher Vakanzeninsel Lombok op engem aktive Vulkan festsouzen, sinn nees a Sécherheet. Wéi déi national Katastropheschutzautoritéite matdeelen, wieren op d'mannst 543 Persoune vum Bierg erofgeholl ginn. Dorënner ware ronn 200 Touristen aus dem Ausland.



D'Rettungsaarbechte sinn nach ëmmer am Gaangen. Duerch d'Biewen e Sonndeg waren Tonnen u Steng a Bulli de Vulkan erof gelaf. D'Äerdrutschen hunn de Wanderer de Wee no ënne verspaart. Den iwwer 3.700 Meter héije Rinjani ass eng beléiften Touristenattraktioun. Vill Reesorganisateuren offréieren Touren op de Vulkan. Déi lescht grouss Eruptioun gouf et am September 2016. Duerch d'Biewen e Sonndeg koumen engem leschte Bilan no op d'mannst 16 Mënschen ëm d'Liewen. Iwwer 350 Persoune goufe blesséiert.