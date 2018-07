Um Samschdeg huet den Terminal 2 missten zougemaach ginn, well eng Fra dobanne war, déi net kontrolléiert gouf.

© AFP (Archiv)

No enger Panne mat extreme Suitten um Fluchhafen zu München goufen antëscht dräi Mataarbechter vun enger Sécherheetsfirma vun hire Funktiounen entbonnen. Dat huet d'Regierung vun Oberbayern bekannt ginn. De Schued vum Virfall geet an d'Milliounen.



Eng Fra hat e Samschdeg onkontrolléiert de Sécherheetscheck passéiert. D'Police huet doropshin direkt e puer Terminalen gespaart. 330 Volle goufen ofgesot. D'Fra selwer hat vun dem ganze Chaos wahrscheinlech näischt mat krut, si souz du schonn am Fliger. Si konnt méi spéit identifizéiert ginn.