An de franséische Schoulen ass an Zukunft den Handy verbueden. Dat huet dat franséischt Parlament gesetzlech festgeluecht. Déi Liberal an Deputéiert vun der Regierungspartei La République en Marche hunn e Méindeg, a leschter Lecture, an der Assemblée Nationale fir des nei Reegelung gestëmmt.



Vertrieder vun de Lénken an de konservative Parteien hu sech enthalen. Den Handyverbuet gëllt fir Spillschoulen, Grondschoulen a Lycéeën. Déi nei Reegelung gesäit och vir, dass Handyen, Tabletten a Smartwatchen an de Raimlechkeeten an och wärend schouleschen Aktivitéite baussent dem Schoulgebai komplett verbuede sinn. Exceptioune gëlle fir de Gebrauch am Unterrecht selwer, souwéi fir Kanner mat enger Behënnerung.



Des Initiative war e Wahlverspriechen vum President Macron.