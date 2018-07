© AFP

Nom mäerderesche Feier d'lescht Woch an engem Héichhaus zu Aubervilliers bei Paräis, gouf e Méindeg e Kand vun 10 Joer ugeklot. De Bouf soll mat engem Torschong an engem Briquet gespillt an doduerch de Brand ausgeléist hunn. Eng Mamm vun 33 Joer, déi schwanger war, an hir dräi Kanner vun 18 Méint, véier a sechs Joer koumen ëm d'Liewen. De Bouf kann allerdéngs wéinst sengem jonken Alter net veruerteelt ginn.



Den Untersuchungsriichter huet fir de Jong eng sougenannten "mesure d'éloignement" aus där betraffener Gemeng bei Paräis decidéiert. Wéi et heescht, hätt hie mam Torschong a mam Briquet gespillt, et wier him dono net méi gelongen d'Feier ze läschen, dat sech ganz séier ausgebreet an dunn op zwee Nopeschappartementer iwwergegraff huet. Am Gebai waren 108 Sozialwunnengen. Tëscht 250 an 350 Leit hu mussen evakuéiert ginn. Véier Mënsche si gestuerwen. Néng weider Persounen, dorënner 3 Pompjeeë, goufe liicht blesséiert.