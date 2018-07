© AFP (Archiv)

Dat mellt d'Washington Post a berifft sech op Regierungsbeamten. Geheimdéngschter an den USA hätten Indicen, dass Nordkorea an engem Fuerschungsinstitut an der Géigend vu Pjöngjang méiglecherweis eng bis zwou nei Interkontinentalrakéiten am Gaange wier ze bauen. Des Rakéiten kéinten ënner Ëmstänn amerikanescht Festland erreechen.



Als Beweis hätten d'Informante Satellittefotoe vun Aktivitéiten an der Anlag vu Sanumdong presentéiert, an där Nordkorea seng éischt ballistesch Interkontinentalrakéit gebaut huet, sou d'Zeitung weider. Des Aktivitéite wiere fir d'USA awer keng Iwwerraschung, heescht et. De nordkoreanesche Staatschef Kim Jong Un hätt bis dato keng ëffentlech Versprieche gemaach, mam Bau vu Rakéiten opzehalen.