© Input-Presse

D'Awunner aus dem Haus konnte sech aus eegener Kraaft a Sécherheet bréngen. Eng Passantin an ee Pompjee hu musse medezinesch betreit ginn.Bis 20.30 Auer konnt d'Feier nach net ënner Kontroll bruecht ginn. Nieft 110 Pompjeeën ass och de Rettungsdéngscht an d'Police vu Prüm am Asaz.Iwwert d'Brandursaach ginn et um Dënschdeg den Owend nach keng Informatiounen.