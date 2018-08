Bannent nëmmen e puer Deeg ass op e neits e jonke Mann op der däitscher Säit vun der Musel verongléckt. Wéi et vun de Rettungsequippen heescht, war dee 17 Joer ale Mann géint 19.15 Auer zu Zeltingen-Rachting mat Frënn an d'Waasser gaangen, fir sech ofzekillen, wéi hien op eemol ënnergaangen ass.Et handelt sech ëm e polnesche Staatsbierger, deen den Ament bei engem Wënzer an der Géigend geschafft huet. Wéi et heescht, wier hien net dee beschte Schwëmmer gewiescht.D'Pompjeeë waren direkt mat Rettungsbooter op der Plaz, fir nom Mann ze sichen. Géint 21.30 Auer gouf d'Sichaktioun wéinst der Däischtert ofgebrach. E Mëttwoch de Moie soll weider nom Vermësste gesicht ginn. Am Asaz war um Dënschdeg och de Rettungshelikopter vun der Air Rescue, deen d'Musel ofgeflunn ass, fir no dem jonke Mann ze sichen.