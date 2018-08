© AFP

Déi 103 Passagéier vun engem Fliger, dee kuerz nom Start am Norde Mexiko eng Brochlandung gemaach huet, hunn iwwerlieft. Verschiddener vun hinne si souguer direkt vun der Onglécksplaz aus heem gaangen. Vum Fliger si just verkuelten Stécker iwwreg bliwwen.



97 Persoune koum mat meeschtens liichte Blessuren an d'Spidol. U Bord waren 99 Passagéier, dorënner 11 Kanner a véier Leit Equipage. No Donnéeë vum mexikaneschen Transportminister sollt d'Maschinn vun der Airline Aeroméxico vum Fluchhafen Durango an d'Haaptstad Mexico-City fléien, wéi se géint 15.30 Auer Lokalzäit verongléckt ass. Si wier duerch de Wand op de Buedem gedréckt ginn, sou den zoustännege Gouverneur.



E Flillek hätt doduerch de Buedem gesträift. Doropshin wier d'Maschinn 300 Meter wäit iwwert e Feld gerutscht an dunn a Flamen opgaangen. Et ass confirméiert, dass et keng Doudeger ginn, sou de Gouverneur vun Durango op Twitter. Zwou Persoune goufe schwéier verwonnt, dorënner de Pilot an e klengt Meedchen, dat zu 25% um Kierper verbrannt ass.