D'Ankerzentrum zu Bamberg © AFP

A Bayern fänken den 1. August déi sougenannten "Ankerzentren" mat hirer Aarbecht un. Op siwe verschiddene Plaze sollen an Zukunft Flüchtlingen, déi a Bayern ukommen, während hirer Asylprozedur ënnerbruecht ginn. Op Basis vum "Masterplang Migratioun" vum Inneminister Horst Seehofer sollen d'Prozeduren an domat och d'Rapatriementer an Zukunft méi séier ofgewéckelt ginn. Nodeems aner Bundeslänner nach zécken oder schonn deklaréiert hunn, dëse Plang virleefeg net ëmzesetzen, féiert Bayern als éischt des Ankerzentren an.



D'Wuert Anker steet fir Arrivée, kommunal Verdeelung, Entscheedung a Rapatriement. De Fräistaat Bayern huet als éischt Bundesland sou Zentren agefouert, an deenen déi zoustänneg Autoritéiten, déi fir d'Asylprozedur zoustänneg sinn, zesumme schaffen. Et sinn dat ënnert anerem d'Bundesamt fir Migratioun a Flüchtlingen an d'Bundesagentur für Arbeit. Kritiker gesinn des sougenannten Ankerzentren éischter skeptesch. Si fäerten, dass hei ze vill Leit ënnerbruecht ginn an sech d'Situatioun fir d'Flüchtlingen doduerch verschlechtert. Kierchlech Organisatiounen, Leit déi Flüchtlingen hëllefen an d'Oppositioun warne virun enger Ghettoiséierung a wëlle géint déi nei Zentren protestéieren.