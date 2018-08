D'Zich vun der Metrolinn 1 bleiwe bei ville Attraktioune vu Paräis stoen. © AFP (Archiv)

Eng Stroumpanne huet en Dënschdeg den Owend eng vun de meescht frequentéierte Metroslinnen zu Paräis brooch geluecht. Honnerte vu Pendler an Touriste goufen a Sécherheet bruecht, nodeems den Zuchverkéier vun der Linn 1 komplett ofgebrach gouf. No Donnéeë vun der Bedreiwergesellschaft RATP war de Stroum géint 20.10 Auer tëscht zwou Statiounen am Quartier Marais ausgefall. Betraff ware Passagéier aus op d'mannst 8 Zich. Vill vun hinne sinn am Däischteren laanscht d'Schinne bis op déi nächst Statioun gelaf.



Op d'mannst fënnef Persounen hu musse wéinst deenen héijen Temperature medezinesch behandelt ginn.