Eng Plastikspistoul aus engem 3D-Printer © AFP (Archiv)

E Geriicht an den USA huet déi geplangte Publikatioun vu Pläng, fir d'Produktioun vu Schosswaffen iwwert en 3D-Drocker, gestoppt. D'Geriicht zu Seattle huet eng deementspriechend Demande guttgeheescht.



Kritiker hu gefaart, dass duerch des Publikatioun d'Schosswaffe kéinten an déi falsch Hänn geroden an déi ëffentlech Sécherheet a Gefor bréngen. Mat Hëllef vun de Pläng wier et nämlech och fir Privatpersoune méiglech gewiescht, sech onkontrolléiert hir eege Waffen hierzestellen.