© AFP

Vun dësem Mëttwoch u sinn déi erneierbar Naturressource fir 2018 alleguerten opgebraucht, dat hu Fuerscher ausgerechent. Fir déi lescht fënnef Méint vum Joer lieft d'Mënschheet op Puff an iwwerzitt den natierleche Budget, deen eis eigentlech zur Verfügung steet, wéi d'ONG Global Footprint Network matgedeelt huet.



Den 1. August wier den Datum op deem méi Beem, Waasser, fruchtbar Biedem a Fësch konsuméiert ginn, déi d'Äerd an engem Joer ka liwweren. Dëse symboleschen Dag, op englesch och "Earth Overshoot Day" genannt, op deem d'Ressourcen opgebraucht sinn, verlagert sech dëst Joer weider no vir. Dat ass ënnert anerem duerch déi ëmmer méi héich CO2-Emissioune bedéngt. Uganks de 70er Joren ass dësen Dag op den 29. Dezember gefall, 2016 op den 8. August an d'lescht Joer op den 3. August. Fuerscher maache fir dës Entwécklung den iwwerméissege Konsum a Verbëtze responsabel. Si hunn drun erënnert, dass weltwäit en Drëttel vun all de Liewensmëttel an der Poubelle landen. D'Kapassitéit vum Planéit sech ze regeneréieren, geréit domat a Gefor. Zum Beispill duerch déi intensiv Fëscherei.



Mam Konzept vum sougenannten ökologesche Foussofdrock ginn d'Repercussioune vun de mënschlechen Aktivitéiten op d'Natur rechneresch mat der sougenannter Bio-Kapassitéit vum Planéit a Relatioun gesat. A wéi wäit dës Kapassitéit iwwerlaascht gëtt, hänkt vu verschiddene Facteuren of.







D'Fuerscher weisen drop hin, dass kleng Länner mat enger niddreger Populatioun, wéi de Katar oder och Lëtzebuerg en extrem staarken ökologesche Foussofdrock hunn. Géif déi ganz Mënschheet mat den natierleche Ressourcen esou ëmgoen wéi dës zwee Länner, wier den Dag op deem d'Ressourcen opgebraucht sinn schonn den 9. respektiv 19. Februar.

Gefuerdert gëtt en Ëmdenken beim Bau vun de Stied, der Promotioun vu klimafrëndlechen Energien, der Lutte géint d'Verbëtzen, dem iwwerméissege Fleeschkonsum an enger Limitatioun vum Populatiounswuesstem.