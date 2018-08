© polisen.se

Zwou Krounen vum Kinnek Karl IX an der Kinnigin Kristina an e sougenannte Reichsapel goufen aus dem Doum, deen ëffentlech zougänglech ass, geklaut. Béid Kroune stamen aus dem 16. Joerhonnert a si vun engem onschätzbare Wäert. De Schued zu dësem Moment ze bezifferen, wier onméiglech, sou e Porte-parole vu der schwedescher Police.Déi 2 presuméiert Täter sinn no hirem Coup an e Speedboot geklommen a hu sech ewech gemaach. Dat Ganzt ass mëttes geschitt.Déi alarméiert Police huet sämtlech Stroosse zougesat, zu Land, am Waasser an aus der Loft no de Brigange gesicht - ouni Succès. Ganz Schweden sicht elo no den Täter.