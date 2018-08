Op Twitter huet den Dschawad Sarif geschriwwen, dass den Iran mat den USA, deenen aneren UNO-Vetomuechte souwéi Däitschland an der EU schonn zwee Joer laang Gespréicher gefouert hätt. Dobäi wier 2015 d'Atomofkommes mam Iran erauskomm, een eenzegaartege multilateralen Accord.D'USA kéinte sech elo just selwer Virwërf maachen, dass si aus dem Accord erausgeklommen an den Dësch verlooss hunn, sou den iraneschen Ausseminister. Den Donald Trump sot e Méindeg, dass hien all Moment an ouni Konditioune fir eng Renconter mam iranesche Staatschef Hassan Ruhani bereet wier.En Dënschdeg huet den US-President nach eng drop gesat a gemengt, dass hien d'Gefill hätt, dass den Iran scho ganz geschwë géif mat den USA schwätzen. Wann net, wier dat och ok.Vun iranescher Säit aus solle sou Gespréicher jiddwerfalls soubal net zustane kommen.