All Dag maachen op d'mannst 200 Leit aus dem Nicaragua am südlechen Nopeschland Costa Rica eng Demande op Asyl.

No den Donnéeë vum UN-Flüchtlingswierk hunn zanter Mëtt Abrëll 8.000 Persounen Asyl ugefrot, weider 15.000 kruten e Rendez-vous fir hir Demande anzereechen, well d'Autoritéite komplett iwwerlaascht sinn. Wéi vill Leit am Ganze bis elo aus dem Nicaragua geflücht sinn, ass net gewosst.Zanter Mëtt Abrëll sinn d'Protester géint de President Daniel Ortega eskaléiert, wat zu enger héijer Zuel u Blesséierten an Doudege gefouert huet. Bis haut koumen no Donnéeë vun der Regierung 195 Mënschen ëm d'Liewen. Mënscherechtsorganisatioune schwätze vu ronn 450 Doudesaffer.