No engem Noutruff um fréie Mëttwoch Moien, huet d'Police zu Tréier no engem Mann gesicht, dee méiglecherweis an e Gruef gefall ass.

E Grupp vun alles an allem 27 Polizisten a Pompjeeën huet an der Nuecht vum Dënschdeg op e Mëttwoch am Beräich vum Westfriedhof an un de Gäert donieft, no engem vermësste Mann gesicht, dee wahrscheinlech Hëllef brauch. Zur selwechter Zäit si parallel no alle méiglechen Adressen an aneren Openthaltsplaze vum Mann gesicht ginn.Well d'Gebitt vum Markusbierg net all ze iwwersiichtlech ass, huet d'Police tëscht 4:30 a 5 Auer en Helikopter mat enger "Wärmebildkamera" ugefrot. Awer och deen huet der Sichaktioun keen Erfolleg bruecht.D'Persoun déi vermësst gëtt, ass ongeféier 1,80 Meter grouss, huet eng Glatz an e kuerze Baart. Optesch soll hien dem Alter vun 38 Joer entspriechen.Kuerz virun 13 Auer e Mëttwoch de Mëtteg, huet d'Police matgedeelt, dass se d'Sich elo mol gestoppt huet.Et hätt een op alle méigleche Plazen nom Mann gesicht, ouni Erfolleg. D'Police huet keng Indicen, wou de Mann sech kéint ophalen, huet nach kee Grond fir d'Verschwannen vum Mann fonnt a kennt och net de Gesondheetszoustand vum 38 Joer ale Mann.