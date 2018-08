MSF no wäert ee sech mat den zoustännegen Autoritéiten ofstëmmen an déi international Konventioune respektéieren.

Antëscht ass d'Flüchtlingsschëff Aquarius vu Médecins sans Frontières nees am Mëttelmier am Asaz - fir Flüchtlingen ze retten.MSF wëll sech mat den zoustännegen Autoritéiten ofstëmmen an déi international Konventioune respektéieren.An engems gëtt awer och präziséiert, dass ee just dann net intervenéiert, wa kloergestallt ass, dass Leit an Nout duerch aner Schëffer gerett ginn.