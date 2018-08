Véier Mënschen, dorënner ee Kand, déi am Gaange waren, Canyoning ze maachen, hunn hir Fräizäitaktivitéit net iwwerlieft. Si ware matgerappt ginn, wéi d'Waasser am Canyon stënterlech geklomme war. Der Flut - enger sougenannter "flash flood" - virausgaange waren uerg Wiederen an de Bierger.Zu deem Drama ass et an der Corse-du-Sud komm. Déi ass en "haut lieu d'activités d'eau vive", also en Zentrum vun Aktivitéiten a wëlle Gewässer.Nieft deene 4, déi just dout gebuerge konnte ginn, gouf e Mëttwoch den Owend nach ëmmer no engem Vermësste gesicht.Ënnert den Affer ass ee Papp a säi Jong an zwou aner Persounen.Zwee aner Membere vum nämmlechte Grupp konnte sech aus dem Waasser retten, stoungen duerno awer ënner Schock. Ënnert hinnen d'Mamm vum verstuerwene Jong.Nieft deem Grupp vu 7 Leit war och nach eng weider Eenzelpersoun vum Waasser matgerappt ginn, si konnt awer gerett ginn.Bei allen Affer soll et sech ëm franséisch Touristen handelen, esou de Secrétaire général vun der Préfecture Jean-Philippe Legueult géigeniwwer der AFP.6 Daucher an 2 Helikopteren hunn no de Leit gesicht gehat.De Floss Zoicu huet säin Numm dem Canyon ginn, duerch deen e fléisst. En zielt zu de schéinste Canyonen op der ganzer Insel an en zitt Wanderer genee esou u wéi Frënn vu Kajak a Canyoning.Den Zoicu gëllt als sportleche Canyon, plazeweis muss ee sech 18 Meter ofseelen, ouni Spezialequipement ass dat a priori guer net méiglech.Schro Wiedere mat Reen an de Bierger déi lescht Deeg haten d'Baach, déi an de Floss Guagno fléisst, bannent kierzter Zäit vill méi grouss gi gelooss.Der AFP no ass dësen Accident ee vun de mäerdereschste Canyoning-Incidenten zanter 1990 a Frankräich. En Drama am Cirque de Salazie op La Réunion hat am Mäerz 2010 och 4 Doudesaffer gefuerdert, zwou Fraen an zwee Männer. De 16. Juni 2011 waren 3 Mënschen, dorënner e professionelle Guide, matgerappt gi vun enger Well an engem Floss an der Savoie an haten dat mat hirem Liewe bezuelt.An Europa war et 1999 zu Interlaken an de Berner Alpen an der Schwäiz zu enger Canyoning-Tragedie mat 21 Doudege komm, wéi e Grupp vun enger Flut no engem zolitten Donnerwieder an de Gorges de Saxet-Bach iwwerrascht an agespaart gouf. Ënnert den Affer ware 14 Australier.Op der Corse waren am August 2002 zwee Männer am Alter vu 17 an 21 Joer, déi kee Canyoning gemaach haten, bei engem plëtzlechen Héichwaasser erdronk. De Floss la Richiusa, an der Regioun Bocognano (och Corse-du-Sud), war hiert Schicksal.