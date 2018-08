© AFP (Archiv)

Den Handelskrich tëscht den USA a China dreet weider ze eskaléieren. Den Donald Trump huet nämlech eng Hausse vun de Stroftaxen annoncéiert. Wéi et heescht, hätt den US-President den Uerder ginn, déi geplangten Taxen op chinesesche Wueren am Wäert vun 200 Milliarden US-Dollar vun 10 op 25% ze iwwerpréiwen. Des Mesure soll déi chinesesch Regierung dozou beweegen, hir Politik ze änneren a méi gerecht Marchéskonditiounen ze schafen.



Eng Léisung oder och just Entspanung am Handelskonflikt tëscht deenen zwou gréissten Ekonomien op der Welt ass domat weider net a Siicht. Sollt den Donald Trump seng Menace an d'Realitéit ëmsetzen, wier ongeféier d'Halschent vun all de chineseschen Exporter an d'USA betraff, dorënner Miwwel a Liewensmëttel.