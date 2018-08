Déi lescht véier Joer waren déi wäermsten zanter dem Ufank vun de meteorologeschen Enregistrementer am spéiden 19. Joerhonnert. Dat huet och de Joresrapport vun den amerikaneschen Klima-Autoritéiten confirméiert. Un dësem Rapport hunn iwwer 500 Fuerscher aus 65 Länner matgeschafft a regroupéiert déi weltwäit wichtegst Klimatendenze vun 2017.



D'lescht Joer war deemno dat drëttwäermste Joer zanter den Opzeechnungen. Et gëtt awer och festgehalen, dass et dat wäermste Joer war, dat net vum Klimaphenomen El Niño beaflosst gouf.



Video op RTLtoday: A Century of Global Warming, in Just 35 Seconds

Den iwwer 300 Säiten décke Rapport verdäitlecht drastesch de Klimawandel. D'Konzentratioune vun den CO2-Emissiounen an dem Methan hunn 2017 en neie Rekord erreecht. Den duerchschnëttleche Mieresniveau ass d'lescht Joer och op en neien Héchststand geklommen a louch 7,7 Zentimeter iwwert dem Niveau vun 1993. Zanterhier ass den Niveau an der Moyenne ongeféier dräi Zentimeter pro Joerzéngt an d'Luucht gaangen.



Och an der Arktis sinn d'Fuerscher op nei Unzeeche fir e Rechauffement vum Planéit gestouss. D'Fläch vum Äis um Mier, dat am September zejoert gemooss gouf, ass e Véierel méi kleng wéi déi laangfristeg Moyenne ëm des Zäit.