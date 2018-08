© AFP

Am Simbabwe warnt d'Regierung virun neie Protester. E Mëttwoch hunn honnerte Leit an der Haaptstad Harare géint eng presuméiert Manipulatioun vun de Parlaments- a Presidentschaftswalen demonstréiert, déi e Méindeg waren.

3 Mënsche si bei deene Protester ëm d'Liewe komm an d'Regierung gëtt der Oppositioun d'Schold un hirem Dout.

Protester am Simbabwe / Reportage Dany Rasqué



D'Walkommissioun hat Deelresultater public gemaach an doraus geet ervir, datt d'Partei vum President Emmerson Mnangagwa sécher 144 Sëtz am Parlament huet. D'Partei vum Oppositiounsleader Nelson Chamisa, déi schonn deklaréiert hat, si hätt d'Wale gewonnen, kënnt -den Deelresultater no- just op 61 Sëtz.



Doropshin hunn honnerte Sympathisante vun der Oppositioun an de Stroosse ronderëm de Siège vun der Walkommissioun protestéiert. Kuerz drop ware Panzer a Gefierer vun der Arméi an deem Quartier am Asaz. D'Police huet Tréinegas a Waasserwerfer agesat, d'Demonstranten hu mat Steng geschoss, Autospneue verbrannt a Stroosseschëlter futti gemaach.



E Fotograf vun der AFP seet, hien hätt gesinn, datt d'Sécherheetsautoritéite mat schaarfer Munitioun geschoss hunn, ee Mann wier dobäi déidlech blesséiert ginn.



De President geheit der Oppositioun vir, datt si mat de Protester de Walprozess wollt stéieren, d'Oppositioun dogéint ass opbruecht a seet, et wier kee Grond do gewiescht, fir ze schéissen an d'Panzer eraus ze schécken.



Déi fréier Kolonialmuecht Groussbritannien huet d'Politiker opgeruff, d'Situatioun net eskaléieren ze loossen a sech responsabel ze behuelen, en ähnlechen Appell koum och vun der UNO an aus den USA. D'Mënscherechtsorganisatioun Amnesty International fuerdert eng séier an effektiv Enquête iwwert d'Gewalt.



Wahlobservateuren aus der EU confirméieren, datt et Problemer bei de Wale gouf. De Chef vun der Missioun, den däitschen CDU-Politiker Elmar Brok huet vu Versich geschwat, de fräie Wëlle vun de Wieler z'ënnergruewen, fir sécher ze goen, datt de Vott zugonschte vun der Regierungspartei ausgeet. Am Verglach zu fréier, hätt sech de politesche Klima bei de Walen awer verbessert.



De Simbabwe gouf 37 Joer laang autoritär vum Robert Mugabe regéiert. Am November war hie vum Militär gestierzt ginn.

Doropshin gouf den Emmerson Mnangagwa neie President. Observateure stelle sech dofir elo d'Fro, ob d'Arméi iwwerhaapt eng Walvictoire vun der Oppositioun géif akzeptéieren.



Vun de Presidentielle ginn et bis elo keng Deelresultater.. Wéi déi ausgang sinn, soll awer e Freideg oder e Samschdeg bekannt ginn.