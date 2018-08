"Et ass eng Bomm an dësem Fliger fir op Roum" huet de Jugendlechen un aner Passagéier u Bord vun engem Fliger geschéckt, deen effektiv vun Nice op Roum sollt fléien. Vill Passagéier kruten dëse komesche Message vun engem "Ali" an hunn direkt d'Fluchpersonal informéiert.Dowéinst gouf de Start ofgebrach an de Fliger direkt evakuéiert. Ma net nëmmen de Vol vun Alitalia war betraff, mä och e Fluch vun EasyJet, deen am selwechte Moment och vun Nice op Roum sollt fléien.Am ganze goufen 250 Leit evakuéiert an d'Fligere goufe vun der Police mat Hënn duerchsicht. An där Zäit koum eraus, datt de Passagéier "Ali" am éischte Fliger souz, deen a Richtung Roum sollt fortfléien. No kuerzer Zäit war den "Ali" dann och als 12 Joer ale Bouf aus dem Kuwait identifizéiert.Wéi d'Police hei befrot huet, huet hien och zouginn, datt déi Message vun him kéimen. Wéi déi franséisch Press schreift, hätt hien "Airdrop" genotzt, fir dëse falsche Bommenalarm un aner iPhone-User ze verschécken.Och wann de Jong keng juristesch Suitte wéinst sengem Alter muss fäerten, esou gouf et fir hien a seng Famill awer Konsequenzen. Hir Plazen am Fliger goufe gestrach a si mussen en anere Wee fannen, fir op Roum ze kommen.