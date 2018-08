Ausléiser ass e Sträit tëscht de Gewerkschaften an dem Bedreiwer vum Eiffeltuerm. Et ginn nei Reegele wéi d'Visiteuren sollen Zougang zum Touristemagnéit kréien. Doduerch entsti mega laang Waardeschlaangen.Zanter Ufank Juli ass d'Halschent vun den Entréesticketen fir den Online-Verkaf reservéiert. Virdru waren et just 20 Prozent. Wann ee seng Ticketen online keeft, muss een en anere Lift huele fir op den Tuerm erop ze kommen.Am fréien Nomëtteg oder owes ginn awer vill manner Ticketen online virbestallt. Dat géif de Gewerkschaften no dozou féieren, dass dacks déi Lifter net voll ausgelaascht sinn, während Leit ouni Online-Umeldung bis zu 3 Stonne waarde misste fir drun ze kommen.D'Gewerkschaften haten de Streik fir en Donneschdeg schonn ugedeit. D'Verhandlunge waren e Mëttwoch ënnerbrach ginn, wouropshin den Eiffeltuerm zougemaach gouf.D'lescht Joer hunn iwwer 6 Millioune Visiteuren d'Touristenattraktioun besicht. Déi ronn 300 Eiffeltuerm-Mataarbechter hunn och zejoert ëmmer nees gestreikt.